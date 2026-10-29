D-backs invictos inician playoffs: Liga de Béisbol 40 años

Tras finalizar el calendario regular con etiqueta de invicto, el equipo de D-backs se presenta este sábado en los playoffs como el principal aspirante al título en la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más.

Las serpientes ganaron sus nueve compromisos de la primera ronda y terminaron al frente del standing con un limpio porcentaje de efectividad de 1.000; con esto iniciarán la postemporada como el equipo a vencer.

Por su parte, los Rieleros finalizaron en el segundo puesto con marca de 9 triunfos y una derrota, seguidos por Sultanes con marca de 7-3, Gigantes con 7-4, Diablos y Orioles con 6-5, XX de Estancias registró 5-6 e Indios con récord de 4-7 para completar la lista de invitados a la fiesta grande.

Este sábado, la postemporada de la Liga de 40 y más dará inicio con una cartelera de cuatro duelos, que comenzarán en punto de las 3:45 de la tarde. En el Parque Infantil, líder D-backs recibirá al conjunto de Indios, mientras que Rieleros saldrá al diamante del Parque Ferrocarrilero para enfrentar al XX de Estancias.

Por otro lado, en el Centro Cívico de Castaños, Gigantes le harán los honores a Orioles, a la vez que Sultanes enfrentarán al campeón defensor Diablos en el Deportivo AHMSA.