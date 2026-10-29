Potros enfrenta a Dragones en su último partido como local

El superlíder Potros regresa a casa este domingo para sostener su último compromiso como local de la campaña regular, al recibir al Club Dragones de Piedras Negras en la sexta jornada de la Temporada Infantil 2026 de la AFAINC.

En punto de las 10:00 de la mañana, los corceles saltarán al emparrillado de la colonia Tecnológico con la consigna de mantener la marca perfecta en las tres divisiones.

En la categoría U-8, Potros es líder con récord de cinco triunfos en igual número de partidos, sumando 10 puntos y una diferencia de +150 puntos, en el primer puesto de la tabla; por su parte, los Dragones se ubican en la tercera posición con tres juegos ganados y uno perdido.

Por otro lado, en U-10, la escuadra guinda lidera con marca de 5-0 y 10 puntos, registrando +122 puntos, mientras que Dragones registra dos juegos ganados, un empate y una derrota en el cuarto lugar. Por último, en la división U-12, el líder Potros también presume un récord de cinco victorias, con +150 puntos, a la vez que Dragones tiene tres triunfos por un revés y se ubica en la cuarta plaza del standing.

En otros encuentros de la jornada 6 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila, los Osos de Allende recibirán la visita de Venados de Piedras Negras, a la vez que los Armadillos enfrentan en Nueva Rosita a Broncos de Acuña, mientras que las Águilas de Piedras Negras le harán los honores a Vaqueros de Acuña.