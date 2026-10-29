XX de Estancias vence a Lobos en emocionante partido de béisbol

La artillería del XX de Estancias detonó con un rally de seis en la quinta para dar la voltereta y agenciarse una victoria por pizarra de 11-8 sobre Lobos, al enfrentarse en la sexta serie de la Liga de Béisbol de 60 y más.

La manada se puso al frente en la parte alta del primer episodio con la anotación de Roosevelt Pérez, mientras que el XX respondió en la parte baja con un timbre de Víctor Contreras para igualar momentáneamente. Posteriormente, Lobos retomó la delantera en el segundo capítulo con un rally de cuatro elaborado por Melchor Muñoz, Roberto Ramírez, Prisciliano Pérez y Alberto Hernández.

Para el tercer episodio, la novena de Estancias reaccionó con un ataque de cuatro carreras a cargo de Martín Peña, Víctor Contreras, Gerardo Arévalo y Javier Betancourt, nivelando el score 5-5, pero los licántropos recuperaron la delantera en la sexta alta con anotaciones de José Luis Zapata y Melchor Muñoz.

Fue en el cierre del sexto capítulo cuando el XX gestó la remontada definitiva con un rally de seis carreras que le permitió colocarse al frente por 11-7. Por su parte, Muñoz agregó una rayita a la cuenta de la manada en la apertura del séptimo episodio, solo para recortar la diferencia. En el duelo de serpentinas, Baldemar Díaz se apuntó el acierto, mientras que la derrota recayó en el relevista Armando Gallegos.