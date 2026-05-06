Deportivo Toluca defiende a sus seleccionados: Alexis Vega y Jesús Gallardo

El Deportivo Toluca hizo pública su postura luego de la controversia generada por la situación de sus futbolistas Alexis Vega y Jesús Gallardo, en una secuencia de decisiones que involucró a clubes, federación y Selección Nacional en un momento sensible del calendario competitivo.

La institución emitió un comunicado la tarde de este miércoles en el que explicó los pasos que siguió desde el inicio del torneo Clausura 2026, al tiempo que defendió que actuó conforme a los acuerdos establecidos con la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX.

La controversia se detonó la noche del martes, cuando se confirmó que Vega y Gallardo contaban con autorización para reincorporarse a Toluca y disputar la vuelta de la semifinal de la Concacaf Champions Cup ante Los Ángeles FC. Horas después, ambos jugadores aparecieron en entrenamiento con el club, lo que evidenció un giro respecto al plan inicial de concentración con la selección.

Desde Guadalajara, el propietario de Chivas, Amaury Vergara, reaccionó al movimiento y señaló que solicitó el regreso de sus propios seleccionados tras considerar que el acuerdo original había cambiado, lo que profundizó la tensión entre clubes en medio de la fase decisiva del torneo.

Para la mañana del miércoles, el seleccionador nacional Javier Aguirre compareció ante medios y leyó un comunicado institucional en el que sostuvo que tanto Toluca como Chivas respetaron los lineamientos establecidos. En paralelo, reiteró el posicionamiento de la federación respecto a la obligatoriedad de atender convocatorias.

En su pronunciamiento, Toluca subrayó que la gestión para contar con sus futbolistas se realizó con anticipación y dentro del marco normativo.

El Deportivo Toluca FC informa que, con relación a lo acontecido en las últimas horas respecto a nuestros seleccionados nacionales Jesús Gallardo y Alexis Vega, es importante puntualizar lo siguiente", señaló el club en el arranque del documento.

El Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol. Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF.

El club mexiquense añadió que este proceso se inició desde el arranque del torneo y contemplaba un escenario aplicable a cualquier equipo en condiciones similares.

Esta solicitud se empezó a gestionar desde el arranque del torneo Clausura 2026 y desde el inicio de la competencia de la Copa de Campeones de la Concacaf, considerando que esta posibilidad aplicara para cualquier equipo que tuviera seleccionados participando en la Liga MX y que accediera a semifinales de dicha competencia.

Toluca también afirmó que otros equipos realizaron gestiones equivalentes y que las fechas no contravenían los compromisos de la selección.

Sabemos que otros equipos de nuestra Liga hicieron gestiones equivalentes. Además, las fechas del acuerdo ni el reglamento lo prohibían dado que los compromisos no alteraban el plan de la Selección Mexicana.

En la parte final del comunicado, el club indicó que optó por respaldar la postura federativa aun cuando ello afectara su propio interés deportivo inmediato.

Ante el reciente comunicado de la FMF, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aún en contra de su propio interés. El club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La institución cerró su mensaje reiterando su compromiso con el fútbol mexicano y con el desarrollo de sus jugadores, en un episodio que dejó expuesta la fragilidad de los acuerdos en momentos de alta competencia.