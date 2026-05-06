Lobos vencen a Tigres del Oriente: 12-4 en Monclova

Los Lobos tuvieron una práctica de bateo sobre el diamante del Parque Ferrocarrilero y terminaron por quitarle el invicto a los Tigres del Oriente, al apalearlos con pizarra de 12 carreras por 4 en el arranque de la octava serie de la Liga de Béisbol de 60 Años y Más.

La manada salió con el madero encendido desde la voz de playball y armó un rally de 5 anotaciones en la primera tanda, seguido de otro racimo de 3 rayitas en la segunda, para enfilarse al triunfo. Después, Javier Reyes y Leobardo Espinoza ampliaron la ventaja en el cuarto rollo, mientras que Antonio del Bosque junto a Roberto Ramírez terminaron de sentenciar el duelo con timbres en la sexta entrada.

Armando Gallegos se fajó en la loma con 4 entradas herméticas para apuntarse el triunfo y cortar de tajo la racha de 6 victorias de los orientales, mientras Juan Navarro metió el candado con sólido relevo de 3 episodios. La ofensiva lupina atacó con fuerza gracias a Marco Castillo y José Zapata, quienes se fueron perfectos de 3-3 para comandar el ataque.

Del otro lado, Armando Rodríguez cargó con el descalabro tras una complicada salida de apenas dos tercios de labor y 5 carreras permitidas. Santos Vázquez fue de lo poco rescatable por los Tigres al sonar de 4-3 con el bat.

Por su parte, los felinos acortaron la distancia en la quinta tanda con anotaciones de Marcelino Santos y Raúl Medina, luego Rafael Vega timbró en la sexta y Santos Vázquez apareció en la parte alta de la séptima para cerrar la cuenta, sin poder evitar el primer revés de la temporada.