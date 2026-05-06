Pimsa avanza a semifinales tras vencer a San Miguel FC 4-1

Pimsa salió con la puntería calibrada y sin complicaciones, libró la primera ronda de liguilla al imponerse ante San Miguel FC con un abultado marcador de 4-1, firmando su boleto de entrada a la semifinal en la categoría Primera Fuerza de la Liga Municipal de Fútbol.

El partido, escenificado el pasado domingo en la cancha de la Unidad Deportiva, tuvo como figura a Jahiel Fermín, quien generó constante peligro en el área y terminó despachándose con un doblete que soportó la victoria de la escuadra escarlata, la cual ejerció una clara superioridad desde el inicio.

La ofensiva de Pimsa contó con variantes, y Eduardo Rodríguez y Luis Palomares aparecieron en el tanteador para redondear la goleada sobre la cancha de la Unidad Deportiva.

Por su parte, San Miguel FC apenas logró meter las manos con un solitario tanto de Luis Flores, quien pasó del gozo al pozo en cuestión de minutos, ya que después de anotar fue expulsado por acumular amarillas y dejó a su equipo con diez hombres.

Así, Pimsa confirmó los pronósticos, avanzó con autoridad a semifinales y llegará a la siguiente instancia con la moral por las nubes para continuar en busca del título.