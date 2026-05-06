Abogadas logran dramática victoria 12-11 ante Potras en softbol

Jessica Díaz se convirtió en la MVP al timbrar la carrera del triunfo en el fondo de la séptima, sellando un dramático walk-off que le dio a las Abogadas una victoria de alarido por 12-11 sobre Potras, en duelazo de toma y daca que disputaron dentro de la categoría "B" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Las juristas salieron encendidas desde el primer rollo, armando sendos rallys de 4 carreras en la primera y segunda entrada para tomar ventaja tempranera. Pero las potrancas no se achicaron, respondiendo con metralla pesada y explotaron con cinco rayitas en el primer rollo, sumando dos más en la tercera para mantener el juego parejo.

El choque se convirtió en un auténtico toma y daca que llegó al séptimo inning con pizarra de 11-9 a favor de las Abogadas. En la parte alta, las Potras apretaron el acelerador y lograron emparejar los cartones con timbres de Lourdes Cisneros y Sofía Reyna, pero desde la loma, Rosina Ibarra sacó la casta, apretó el brazo y colgó el out clave para evitar la remontada.

Ya en el cierre de la misma entrada, vino el desenlace de película. Jessica Díaz abrió la tanda con sencillo, avanzó con imparable de Angie Martínez, se robó la antesala y, con el diamante en máxima tensión, Pamela Aguilera conectó un roletazo que desató el walk-off.

Ibarra se apuntó la victoria tras lanzar toda la ruta, mientras Díaz comandó la ofensiva con un explosivo 4-3 y tres anotadas, seguida por Fátima Aguilera con marca de 4-2; del otro lado, Lourdes Cisneros cargó con el revés en un juego que se decidió de forma dramática.