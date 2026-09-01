Deportivo Torres avanza a la siguiente ronda tras golear 5-0 a ATC

El Deportivo Torres no tuvo mayores dificultades para avanzar a la tercera ronda del Torneo de Copa, luego de superar a la escuadra de ATC con goleada de 5-0, dentro de la categoría Primera Fuerza de la Liga Municipal de Fútbol.

El conjunto albiceleste impuso condiciones desde el arranque, fue claro dominador sobre la cancha de la Unidad Deportiva y logró definir la eliminatoria con una soberbia actuación de su delantero estelar.

Santos Garza fue la figura del compromiso al comandar la ofensiva del Deportivo Torres con un póker de goles. El ariete del "9" en el dorsal se mostró contundente frente al arco rival y apareció en momentos clave para marcar diferencia, mientras que Luis Jiménez completó la cuenta con el quinto tanto de la tarde.

ATC no encontró la manera de frenar el vendaval ofensivo del rival. El panorama se le complicó todavía más con la expulsión de Edson López, quien recibió la tarjeta roja tras acumular doble amonestación, dejando a su equipo en inferioridad numérica y sin margen de reacción, para terminar despidiéndose de la justa copera con una dolorosa goleada.