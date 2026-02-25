Diablos Rojos Toluca: Incremento en valor de mercado de jugadores

TOLUCA, Edomex 25-Feb-2026. - El bicampeonato incrementó el valor de mercado de al menos ocho jugadores de los Diablos Rojos.

Alexis Vega, Marcel Ruiz, Federico Pereira, Jesús Angulo, Bruno Méndez, Franco Romero, Diego Barbosa y Everardo López tienen actualmente un costo más alto respecto al año pasado, previo a que los Diablos Rojos alzaran el primero de sus dos títulos de Liga.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, quien más incrementó su valor fue Romero, con 66.7 %, al pasar de 1.5 a 4 millones de euros.

Después aparecen Vega y Ruiz, quienes son los jugadores mejor valuados del plantel escarlata, ambos en 9 millones de euros. Antes de la obtención del bicampeonato, el delantero tenía un costo de 5.5 millones, mientras que el mediocampista valía 6.5, lo que equivale a incrementos de 63.3 y 38.5 %, respectivamente.

Asimismo, Pereira pasó de 5 a 6.5 millones; Angulo de 4 a 5 millones; Méndez de 4.5 a 5 millones, y Barbosa de 2 a 2.2 millones.

Hace un año, el canterano Everardo López ni siquiera contaba con una valuación oficial, mientras que ahora alcanza 1.5 millones de euros.

En contraste, según Transfermarkt, quienes disminuyeron su valor de mercado son Helinho (de 8 a 6.5 mde), continuamente afectado por las lesiones, así como Paulihno (de 8 a 6 mde) y Jesús Gallardo (de 3.8 a 3 mde), quienes superan los 30 años de edad.