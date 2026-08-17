Diablos vencen a Estrellas del Oriente: Luis Castillo brilla en el juego

Con una sólida serpentina de Luis Castillo y un explosivo rally de cuatro carreras en la quinta entrada, los Diablos consumaron una valiosa victoria de 5-1 sobre el equipo Estrellas del Oriente, dentro de la cuarta serie de la Liga de Béisbol de Jugadores de 40 Años y Más.

Los orientales se encargaron de mover la pizarra en el segundo rollo, cuando Héctor Moreno aprovechó la oportunidad para timbrar la carrera que puso a su equipo al frente. Sin embargo, los Diablos no tardaron en responder y en la tercera entrada apareció Hermilo Rodríguez cruzando el pentágono para emparejar los cartones.

La voltereta definitiva llegó en la quinta tanda, cuando los Diablos desplegaron toda su artillería y fabricaron un rally de cuatro anotaciones. Hermilo Rodríguez volvió a aparecer en un momento clave para timbrar la carrera del despegue, mientras que Felipe Cano, Damián López y Alberto Ramos completaron la ofensiva que terminó por darle forma al triunfo de 5-1.

Desde la lomita, Luis Castillo se erigió como el pitcher ganador al trabajar siete sólidos innings, mientras que desde la artillería recibió el respaldo de Felipe Cano y Alberto Ramos, quienes batearon de 3-2, respectivamente, a la vez que Emmanuel Contreras salió con la derrota.