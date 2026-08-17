Cobras FC Frontera se corona campeón del Torneo Apertura 2026

Cobras FC redondeó una gran campaña al conquistar el campeonato del Torneo Apertura 2026 en la categoría Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Futbol de Frontera, tras imponerse 3-2 sobre REC Producciones en una intensa final disputada el pasado domingo en la cancha del Cefare.

Las serpientes mostraron regularidad durante la fase regular y avanzaron con paso firme en la liguilla hasta instalarse en la gran final, donde terminaron superando a una escuadra de REC que dejó buena impresión en su temporada de ascenso a Primera "A".

Héctor Vázquez, Víctor Flores y Luis Reyes marcaron los goles del campeonato para Cobras FC, que tuvo que redoblar esfuerzos tras quedarse con un hombre menos por la expulsión de Juan Ignacio Reyes. Por REC anotaron Axel Reyes y Luis Cázares para recortar la distancia en el marcador.

Con el silbatazo final llegó el festejo de las serpientes, que aseguraron el trofeo de campeón y cerraron con broche de oro una temporada sobresaliente. Además, Cobras FC dará el salto a la categoría Especial para la próxima campaña, donde enfrentará un nuevo reto en busca de mantener su buen momento.