Diablos superan a Orioles en un emocionante duelo: 8-5

Los Diablos aprovecharon un oportuno rally de cuatro carreras para despegarse en la pizarra y terminar imponiéndose 8-5 sobre Orioles, en duelo que libraron dentro de la sexta serie de la Liga de Béisbol de Jugadores de 40 Años Más.

En el tercer episodio, Daniel Rubio abrió la ofensiva de los pingos con un jonrón solitario, mientras José de la Cruz agregó otra carrera para poner el marcador 2-0. Orioles respondió en la cuarta entrada con tres anotaciones a cargo de Raúl Rodríguez, Mario Cabrera y Fidel Castañeda, para darle la vuelta al marcador.

Diablos retomó el mando en el quinto rollo con carreras de Luis Castillo y Manuel Maldonado, pero los emplumados volvieron a emparejar los cartones en el fondo de la séptima entrada, cuando Oscar Cantú llegó al plato. La igualdad, sin embargo, tuvo corta duración, pues los pingos fabricaron el rally decisivo de cuatro carreras en la octava tanda, encabezado por Alberto Ramos, quien conectó un triple productor de tres anotaciones.

Para el cierre del octavo episodio, Fidel Castañeda volvió a pisar el pentágono para recortar la diferencia, aunque Orioles ya no pudo completar la reacción. Eleazar Rodríguez se acreditó el triunfo con un oportuno relevo desde la quinta entrada, reemplazando al zurdo Adrián Ramírez, mientras que Mario Cabrera cargó con la derrota. A la ofensiva, Manuel Maldonado tuvo jornada perfecta de 5-5, incluido un par de dobletes, para encabezar el ataque de los infernales.