La Inde se enfrenta a Atlético Borja tras ganar 2-0 a Borja Jr.

La Inde continúa en busca del doblete en la categoría Primera "A" del balompié fronterense. El recién proclamado campeón de Copa confirmó su gran campaña al acceder a la semifinal del Torneo Clausura 2025, tras vencer con un claro 2-0 al Borja Jr., en duelo disputado el pasado fin de semana sobre la cancha del Polonia.

El cuadro independentista arribó al compromiso con el cartel de favorito, luego de finalizar la fase regular en la segunda posición de la tabla general, y tuvo la contundencia para resolver el trámite ante un Borja Jr. que ofreció resistencia y por lapsos compitió de tú a tú.

Desde los primeros minutos, La Inde asumió el control del encuentro, manejando mejor la pelota y generando las opciones más claras. La superioridad se reflejó en el marcador antes del descanso de medio tiempo, cuando César Ibarra aprovechó una oportunidad dentro del área para enviar el esférico al fondo de las redes y adelantar a los celestes.

Para la parte complementaria, Borja Jr. intentó reaccionar, pero la sólida labor defensiva de La Inde neutralizó sus intentos ofensivos. Fue entonces cuando Erik Montelongo apareció en el momento oportuno para firmar el segundo tanto, el cual aseguró la victoria independentista.

Con este resultado, La Inde se instaló en la antesala de la final y ahora se medirá ante el peligroso Atlético Borja, escuadra que dio la gran sorpresa de la liguilla tras eliminar al superlíder Deportivo Margaro. En la otra semifinal, Nueva Creación y Real Victoria disputarán el segundo boleto a la gran final del certamen.