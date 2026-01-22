Dafne Quintero da inicio al Abierto de Arquería en Monclova

Hoy a temprana hora iniciarán las actividades de la segunda edición del Abierto de Arquería Dafne Quintero, el cual reunirá a los mejores exponentes de la disciplina en el país al servir para la toma de marcas rumbo a los Nacionales CONADE y los procesos selectivos de Archery México. Luego del éxito registrado el año pasado, el Torneo Abierto que se juega en honor de la arquera monclovense Dafne Quintero García tendrá una nueva edición con la Unidad Deportiva Municipal como sede.

De acuerdo al programa del evento, en punto de las 7:00 de la mañana se llevará a cabo la apertura del campo para la primera práctica oficial, mientras que una hora después se realizará la junta con los capitanes de las diferentes delegaciones. Posteriormente, a partir de la 1:00 de la tarde darán inicio las rondas de clasificación en las diferentes categorías en competencia; así mismo, para este viernes está anunciado un recorrido entre autoridades municipales y deportivas por el nuevo campo de tiro con arco que lleva el nombre de "Sebastián García Flores", en el cual harán el simbólico corte de listón inaugural.

Mientras tanto, para el sábado, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde se realizarán las Eliminatorias individuales en las ramas Varonil y Femenil, a la vez que el domingo a partir de las 9:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, se disputarán las finales en las modalidades de Recurvo y Compuesto, para luego dar paso a la premiación y clausura del certamen.