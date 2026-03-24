Acereros y Saraperos apoyan a niños en el Clásico Coahuilense

Acereros y Saraperos protagonizaron un emotivo "Clásico Coahuilense" ayer en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, donde más allá del resultado, ambas novenas se apuntaron un triunfo fuera del terreno de juego.

En coordinación con el DIF Coahuila, la Furia Azul y la nave verde se unieron a la noble iniciativa de apoyar a niñas y niños con discapacidad auditiva, en un juego de pretemporada cuya taquilla fue donada. La afición respondió al llamado e hizo una buena entrada, a sabiendas de que cada boleto adquirido representaba una ayuda para cientos de niños.

El protocolo previo al playball fue encabezado por Gerardo Benavides Dávila, presidente ejecutivo de Acereros; el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, además de Liliana Salinas Valdés, presidenta del DIF Coahuila, así como Antonio Cepeda Licón, director del INEDEC; y Juan Carlos Reynoso, director general de Saraperos, entre otras autoridades.

Como parte del acto, el DIF Coahuila entregó reconocimientos a las directivas de ambos clubes, destacando su disposición para sumarse a esta causa que busca mejorar la calidad de vida de niños y niñas de distintas regiones del estado.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada se vivió cuando el pequeño Axel Alan Peña Castillo apareció en el centro del diamante. Invitado especial del encuentro, el niño realizó dos simbólicos lanzamientos, desatando el aplauso del público presente. Detrás del plato, los estelares Wilmer Ríos y Santiago Chávez recibieron con respeto y calidez los envíos, en una escena que reflejó la intención del evento: apoyar a los niños y niñas.