La carrera por el premio al Jugador Más Valioso de la NFL atraviesa uno de sus momentos más interesantes, con dos nombres que destacan entre los favoritos: Joe Burrow y Brock Purdy.

El debate entre ambos mariscales de campo permite plantear cuestionamientos puntuales para elegir al MVP: ¿pesan más las victorias y la eficiencia o las estadísticas individuales?

El mariscal de campo de Cincinnati ha firmado su mejor inicio de temporada desde que llegó a la liga en 2020, pues actualmente lidera las estadísticas de pases de anotación y yardas totales, con 29 y 3,095, respectivamente.

El impacto que tiene en el sistema de Zac Taylor es evidente, pues la ofensiva de los Bengals depende completamente de su brazo para mover las cadenas y sumar puntos, ya que su ataque terrestre es el tercero menos productivo de toda la NFL. De igual manera, Joe Burrow ha superado la barrera de las 400 yardas en dos juegos y los cuatro pases de touchdown en cinco partidos diferentes.

El Mr. Irrelevant, como es conocido por muchos en la NFL, lidera el índice de pasador con un sólido 118.2 por ciento. De igual manera, promedia nueve yardas por intento, siendo el mariscal de campo más efectivo a la hora de mover el ovoide.

De igual forma, los números del mariscal de campo de San Francisco son destacables: dos mil 624 yardas aéreas y 23 pases de anotación. Sin embargo, la principal fortaleza de su candidatura es el volumen de victorias de los 49ers, quienes ostentan un récord de 9-1 en la campaña.

Asimismo, ha respondido de buena manera cuando ha tenido que superar lesiones en su cuerpo de receptores, pues en la actual campaña ya jugó sin Mike Evans, Deebo Samuel, Demarcus Robinson y Ricky Pearsall.

Brock Purdy ha conseguido victorias contra las tres mejores defensivas contra el pase de toda la NFL: Vikings, Rams y Seahawks.

Por otro lado, Joe Burrow solo ha derrotado a una defensa que figura en el top 10 en lo que va del campeonato: la de los Tampa Bay Buccaneers.

Joe Burrow tiene argumentos por su volumen de yardas y touchdowns, pero Purdy combina eficiencia, menos intercepciones y un mejor récord colectivo. A esto se suma que ha mantenido a San Francisco competitivo pese a las ausencias en su cuerpo de receptores. Por ahora, ambos cuentan con credenciales de sobra para mantenerse en la conversación por el premio al Jugador Más Valioso.