El Al-Qadisiya derrotó 2-0 al Al-Fayha en el Prince Saud bin Jalawi Stadium, dentro de la jornada 13 de la Liga Profesional Saudí, donde el mexicano Julián Quiñones disputó los 90 minutos como titular.

Desde el arranque, el equipo dirigido por Brendan Rodgers asumió el control de la posesión frente a un conjunto visitante que apostó por el orden defensivo. Quiñones participó de forma constante en el frente de ataque y registró cinco disparos a lo largo del compromiso, aunque sin lograr reflejarlo en el marcador oficial.

Durante la primera mitad, el atacante tricolor generó las oportunidades más claras de su escuadra: primero envió un remate desviado tras una diagonal dentro del área y minutos después probó con un disparo que exigió la intervención del guardameta Orlando Mosquera. Antes del descanso, el propio Quiñones asistió a Tijjani Reijnders en una jugada que terminó en las redes, pero el VAR invalidó la anotación por fuera de juego del mexicano en el inicio de la acción.

En el complemento, el Al-Fayha resistió hasta el minuto 71, cuando Turki Al-Ammar rompió el cero para adelantar al cuadro local. Ya con los espacios abiertos sobre el cierre del encuentro, Mohammed Abu Al-Shamat sentenció el 2-0 definitivo al minuto 88.

Con este triunfo, el Al-Qadisiya alcanzó los 31 puntos y asumió de forma provisional el liderato de la clasificación saudí. El siguiente compromiso para Quiñones y su equipo será el viernes 4 de diciembre, cuando visiten al Al-Nassr en el Alawwal Park de Riad por la jornada 14.