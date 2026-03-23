Club Deportivo Miravalle golea 5-1 a Los Ángeles en fútbol de veteranos

El Club Deportivo Miravalle dio una clara muestra de su poderío ofensivo y terminó registrando su segundo triunfo consecutivo tras golear a Los Ángeles de la colonia Borja por marcador de 5-1, en encuentro correspondiente a la quinta jornada del circuito de fútbol de veteranos.

La "Mira" no tuvo mayores complicaciones para vencer a uno de los sotaneros de la competencia y salió de la cancha de la colonia Azteca con los 3 puntos en su poder, alcanzando las 9 unidades y colocándose en zona de clasificación; por su parte Los Ángeles solo tienen un solitario punto en su cuenta dentro de la categoría 48 años y más.

Juan Arroyo de León y Juan Alexander Vázquez fueron los principales artífices del triunfo, tras firmar dobletes que reflejaron en el tanteador la superioridad futbolística que el Miravalle ejerció dentro de la cancha. Por su parte, Angel Daniel González contribuyó con un tanto para ampliar la diferencia, mientras que por los angelinos, el gol de la honra fue obra de Benito Esquivel.

De la mano de Virgilio Rodríguez, quien figuró como el referente en el ataque, la escuadra de la Colonia Obrera selló una abultada victoria de 5-1 ante la escuadra de Todos Estrellas, en partido de la categoría 60 años y más.

Rodríguez Avila se despachó con un hat-trick para liderar a los obreros, mientras que Efrén López se hizo presente con un par de anotaciones con las que le dio tintes de goleada al resultado, en cotejo que se escenificó en la cancha de la colonia 21 de marzo. Por su parte, las Estrellas respondieron con solitario tanto de Juan Jaime Navarrete para recortar la desventaja.