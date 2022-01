Dolphins de Miami despide a Brian Flores

La abrupta decisión de los Dophins de cortar a Flores, llego 24 horas después del triunfo sobre los Patriotas de Bill Belichick, dejando la temporada con 9 triunfos y 8 derrotas, sin embargo fallando en llegar a los Play-offs en sus tres temporadas.

El dueño de los Dolphins, Stephen Ross, señalo que el corte del coach no fue a los resultados en la cancha, si no por la falta de conexión con los mismos jugadores, sin embargo no se dio ejemplo específicos sobre esta falta de comunicación.

"He estado observando esto por tres años, creo que la organización solo puede funcionar si es un trabajo colaborativo y no creo que lo estemos haciendo bien para ganar en el nivel de la NFL" afirmo Stephen Ross.

Brian Flores empezó la reconstrucción de los Dolphins en el 2019.