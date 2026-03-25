Ajolotes Monclova vencen a Raptors en emocionante partido

Después de ligar un par de derrotas, los Ajolotes liberaron un poco de la presión que cargan al agenciarse un valioso triunfo ante Raptors, rival al que terminaron superando en tres reñidos sets disputados sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, dentro de la jornada 3.

En partido de la categoría Mixta, el equipo de Ajolotes tuvo que emplearse a fondo para conseguir el resultado y romper la racha negativa en la parte inicial del torneo. En un cotejo intenso y dramático de principio a fin, los anfibios se impusieron con parciales de 25-20, 16-25 y 16-14 para sumar su primera victoria de la campaña.

En cotejo correspondiente a la división Varonil, el equipo de Truenos sellaron una victoria en tres episodios ante un aguerrido equipo de Jaguares. Los Truenos se apuntaron el primer parcial con una apretada diferencia de 28-26, luego sellaron un 21-25 y 15-10 para domar a los felinos.

Por otro lado, Los Plasencia hilvanaron otro triunfo después de vencer con claridad al sexteto de Ravens, en apenas dos episodios. La dinastía definió el primer episodio con cerrados de 26-24, y después se impuso por 25-22 para salir avante en uno de los partidos más cerrados de la fecha 3.