Frontera rinde homenaje a Luis Ayala en la Liga de Béisbol 60 años

La edición número 28 de la Liga de Béisbol de jugadores de 60 años y más arrancó oficialmente ayer, con una magna ceremonia de inauguración en el parque 'Chacho' Fabela de la colonia Occidental, ayer por la tarde.

Dicha campaña llevará el nombre de Luis 'El Bichi' Ayala, y se jugará en honor de Ismael Córdova y Alfredo Jiménez, jugadores con un amplio palmarés y una trayectoria ejemplar en la pelota local.

El desfile de equipos fue encabezado por el campeón de la edición anterior, Lobos, además de Naranjeros, Rojos de la colonia Bellavista, Piratas, Tecolotes de Castaños, Atléticos, Chicos Malos, Potros, Tigres del Oriente, Cachunes, Tigres de Repsa, XX de Estancias y Astros.

Además, en el presídium figuraron autoridades y personalidades del béisbol de veteranos, como la alcaldesa de Frontera, Sara Pérez; Jesús 'Win' Morales, René Martínez, José 'Pepe' Chávez, Hugo Aguilar, Jesús Maldonado, Juan Isidro Peña, y directivos del circuito de 60 y más.

Como parte del programa para dar inicio a la temporada, 'Win' Morales se encargó de tomar protesta a los jugadores participantes; le siguió la alcaldesa fronterense con la simbólica declaratoria inaugural, mientras que 'El Bichi' Ayala subió a la lomita para hacer el primer lanzamiento.