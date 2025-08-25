Ravens gesta remontada épica ante Flamel en voleibol

En un choque cargado de intensidad y drama, el conjunto de Ravens gestó una remontada espectacular para imponerse a Flamel en tres sets, dentro de la jornada 6 que se disputó el pasado domingo en el Gimnasio Municipal 'Milo' Martínez.

El partido se inclinó en el inicio para Flamel, que con orden defensivo y efectividad en la red se llevó el primer parcial con marcador de 25-16. Sin embargo, los emplumados reaccionaron oportunamente y en el segundo set desplegaron un juego ofensivo implacable que les permitió empatar la contienda con un 25-12 contundente.

El tercer capítulo fue el más cerrado de la contienda: Ravens y Flamel se enfrascaron en intercambios punto a punto, pero finalmente, los emplumados terminaron sellando la victoria con un apretado 25-23.

GANARON LOS PLASCENCIA

En otro partido de la misma división, Los Plasencia demostraron su calidad y jerarquía para imponerse en dos sets consecutivos ante New Artic.

La dinastía sacó ventaja con autoridad en el primer episodio, cerrándolo 25-10, mientras que en el segundo set resistieron la reacción rival y definieron la victoria con un ajustado 25-23, para sumar un importante triunfo a su cuenta.

VICTORIA PARA LAS DIVAS

Por su parte, en la categoría Femenil, el sexteto de Divas reafirmó su etiqueta de protagonistas al doblegar a Vaqueras en un enfrentamiento que se definió en dos sets.

Las Divas mostraron un efectivo juego de conjunto para resolver el encuentro con parciales de 25-21 y 25-23, ampliando así su racha positiva en el presente torneo.