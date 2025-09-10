¿Fuera Piojo?: Afición costarricense estalla contra Miguel Herrera tras empate ante Haití

La Selección de Costa Rica vivió una noche para el olvido en el Estadio Nacional de Tibás, donde no pudo sostener una ventaja de dos goles y terminó empatando 3-3 ante Haití, lo que provocó la furia de la afición local contra el técnico Miguel "Piojo" Herrera.

Costa Rica ganaba 2-0 al medio tiempo, pero en el complemento el equipo se vino abajo. Sin ideas claras, con una defensa frágil y sin capacidad de reacción, permitió que el conjunto caribeño no solo empatara, sino que incluso se pusiera brevemente al frente en el marcador.

Aunque la Tricolor logró igualar el encuentro, el resultado fue recibido como una derrota por muchos aficionados, que despidieron al técnico mexicano con fuertes abucheos y gritos de “¡Fuera Piojo!” mientras se dirigía al vestidor.

Durante el partido, Herrera mostró frustración desde la banca, exigiendo más actitud a sus jugadores, pero su intensidad no logró revertir la situación ni calmar el malestar en las gradas.

Con este resultado, Costa Rica suma apenas dos puntos en el Grupo C de las eliminatorias, los mismos que Haití, mientras que Honduras lidera con cuatro unidades.

El panorama comienza a nublarse para los ticos en su camino rumbo al Mundial 2026. En octubre, el equipo enfrentará dos retos clave: visitar a Honduras en San Pedro Sula y luego recibir a Nicaragua en casa.

La presión sobre el “Piojo” se intensifica, y la paciencia de la afición parece estar llegando a su límite.