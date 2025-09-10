¡Arranca el proceso para conseguir boletos del Mundial 2026!

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y con él, la emoción por vivir en carne propia uno de los eventos deportivos más esperados del planeta. La FIFA ha anunciado oficialmente el inicio del proceso para adquirir boletos para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Norteamérica.

El primer paso para quienes buscan asegurar su lugar en alguno de los estadios será registrarse a partir del miércoles 10 de septiembre de 2025 a través del sitio oficial FIFA.com/tickets. Este registro es obligatorio para poder participar en la primera etapa de venta y también requerirá la creación de un FIFA ID, un sistema que servirá como identificación para todos los interesados. Según lo informado por la FIFA, la venta de boletos se dividirá en varias fases debido a la enorme expectativa: se estima una asistencia superior a los 6.5 millones de aficionados en el torneo. Fechas clave del proceso: Fase 1: Registro : del 10 al 19 de septiembre Venta : a partir del 1 de octubre

Fase 2: Registro : del 27 al 31 de octubre Venta : desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre

Fase 3: Comienza tras el Sorteo Final del Mundial , programado para el 5 de diciembre. En esta etapa, los fanáticos podrán solicitar boletos para partidos específicos, ya conociendo los cruces y las sedes definitivas.

La FIFA destaca que este proceso escalonado permitirá una mejor organización ante la alta demanda, y que el registro previo será clave para acceder a cada etapa.