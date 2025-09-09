Iván Ramírez brilló con vuelacercas en triunfo de los Policías del Estado

Iván Ramírez pegó un par de vuelacercas y doblete en 3 turnos, mientras que José Ramos lanzó toda la ruta para soportar un apretado triunfo de los Policías del Estado en la segunda jornada de la Liga de Softbol Enrique "Carrucha" Arizpe.

En cotejo disputado el miércoles por la noche, los guardianes del orden terminaron superando al equipo de Remolques Qusem por la mínima diferencia de 11 carreras contra 10, en el Parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental.

Los remolcadores se hicieron de una ventaja de 5-4 tras 4 entradas y media de juego, pero los Policías respondieron en el fondo de la quinta para gestar la remontada. Ramírez conectó cuadrangular con un corredor en base, luego anotaron Nicolás García y Gabriel Vázquez para adelantar 8-5 a los Estatales.

En la sexta tanda, Óscar Martínez timbró para acercar a la escuadra de Remolques, sin embargo, en el cierre del mismo capítulo, Ramírez volvió a sacar la esférica del parque, llevándose por delante a Edwin Salas y Ramiro Niño, para tomar una ventaja de 11-6 que resultó determinante. Los remolcadores hicieron la intentona en la séptima tanda, pero sólo les alcanzó para acercarse, con un insuficiente rally de 4 carreras.

Al final, José Ramos se apuntó la victoria después de 7 entradas completas en el círculo de pitcheo, a la vez que Óscar Martínez fue el derrotado.