Cristiano Ronaldo y Messi podrían enfrentarse en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están, por fin, en ruta de un cruce mundialista. Después de cinco Mundiales sin enfrentarse, el sorteo abrió la puerta a que el duelo más esperado del siglo se produzca en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en lo que sería el último baile de dos gigantes: Cristiano con 40 años y Messi con 38.

El escenario más probable está trazado con precisión matemática: si Portugal y Argentina ganan sus grupos y superan los octavos, se verán las caras el 11 de julio en Kansas City, en unos cuartos de final que ya empiezan a sentirse como una cita inevitable.

Portugal compartirá el grupo K con Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca, que saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Argentina jugará en el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El camino está ahí, depende de ellos.

Este Mundial, sin embargo, abrió rutas alternas. Si Argentina avanza como una de las mejores terceras, podría cruzarse con Portugal incluso antes: dieciseisavos de final el tres de julio, también en Kansas City.

Si las dos selecciones quedan segundas, el duelo aparecería en octavos de final el seis de julio en Dallas. Y si el orden se invierte, Argentina primera, Portugal segunda, habría que esperar hasta la final para verlos frente a frente en un cruce que el fútbol ha postergado durante años.

La historia explica por qué este posible cruce causa tanta expectación. Alemania 2006 solo permitía un choque en la final, pero Argentina cayó en penales ante los anfitriones, y Portugal fue frenado por Francia. En Sudáfrica 2010, la cita podía darse en semifinales, aunque España eliminó a Portugal en octavos, y Alemania hizo lo propio con Argentina. En Brasil 2014, el derrumbe portugués en la fase de grupos borró cualquier posibilidad de ver ese duelo. En Rusia 2018, estuvieron más cerca que nunca: si ambos ganaban los octavos, se cruzaban en cuartos. Uruguay y Francia apagaron ese camino. Y en Catar 2022, el único punto de encuentro era la final. Messi llegó, Cristiano no: Marruecos eliminó a Portugal en cuartos.

Ahora queda una última ventana, probablemente irrepetible. Si no hay tropiezos en la fase de grupos y se cumple la lógica, el Cristiano contra Messi de un Mundial, ese duelo que la historia les negó durante dos décadas, tiene fecha y sede: 11 de julio, Kansas City. Una sexta oportunidad para que el fútbol consiga lo que parece deberle a su propia narrativa.