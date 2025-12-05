Selección Mexicana y su camino en el Mundial 2026: análisis de la IA

En sus primeros pronósticos, la Inteligencia Artificial (IA) determinó que la Selección Mexicana superará la Fase de Grupos del Mundial 2026, sin embargo, el Tri ganaría en su debut, empataría contra Corea del Sur... y perdería su último compromiso, culminando 3º del Grupo A.

Javier Aguirre y compañía ya conocen a dos de sus tres rivales para la Fase de Grupos del Mundial 2026 y, de acuerdo a la IA, Dinamarca se convertiría en el tercer y último escollo del combinado Tricolor, mismo al que se medirían en la cancha del Estadio Azteca.

Para la IA, el Tri sumará 4 puntos durante la Fase de Grupos y terminará en el tercer lugar del Grupo A, por debajo de Dinamarca y Corea del Sur.

Pese a que México lograría imponer condiciones en su debut de la Copa del Mundo (primer triunfo cuando Inaugura una justa), la escuadra de Javier Aguirre iría en picada, ya que empataría frente a Corea del Sur y posteriormente caería ante los daneses de Christian Eriksen:

México 2-0 Sudáfrica / jueves 11 de junio, Estadio Ciudad de México.

México 1-1 Corea del Sur / jueves 18 de junio, Estadio Akron.

México 0-1 Dinamarca / miércoles 24 de junio, Estadio Ciudad de México.

Así quedaría definida la tabla del Grupo A, donde México estaría avanzando al quedar entre 8 de los mejores terceros lugares de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

1. Dinamarca / 7 puntos (+3 diferencia de goles).

2. Corea del Sur / 5 (+2).

3. México / 4 (+1).

4. Sudáfrica / 0 (-6).

Con boleto en mano, para la siguiente etapa, el Tri saldría de la nación azteca para medirse a una de las potencias -y candidatas para el título- con la encomienda de instalarse y regresar a unos Octavos de Final.