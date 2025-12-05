Rómulo Zwarg: Tigres jugará con la mentalidad de un partido 0-0 ante Cruz Azul

En Tigres van a salir a jugar la vuelta de Semis como si necesitaran ganar para avanzar a la Final, aseguró Rómulo Zwarg.

Con el global 1-1 ante Cruz Azul, los felinos necesitan al menos un empate para clasificar por haber quedado mejor posicionados en la tabla general.

"Sabemos que tenemos la ventaja del empate, pero en nuestra cabeza tenemos que los partidos están 0-0, porque creo que si ingresamos con eso en la mente, pensando que tenemos alguna ventaja, podemos relajarnos un poco. Y ni yo ni el equipo queremos que eso pase.

"Creo que ya tuvimos la experiencia de ingresar un poco más relajados en un partido, que fue lo que pasó en Tijuana", expresó Zwarg en conferencia de prensa.

CANCHA le preguntó sobre si el apoyo de la gente le ayudaba al equipo y así respondió.

"Desde que llegué acá me dijeron esta frase: 'Un tigre nunca deja a un tigre solo'. Y en el último partido, aún con la desventaja de 3-0 en Tijuana, desde nuestra llegada acá hicieron realidad esa frase.

"Esto me motivó mucho, motivó a todo el equipo. Dentro del bus miraba hacia el frente y estaba lleno de personas; miraba a 'Gorrí' y a 'Pata' (Nahuel), en la ventana, muy motivados", dijo el contención brasileño.

Rómulo se convirtió en pieza clave para el entrenador Guido Pizarro, quien lo ha usado como central y contención.

Se le preguntó sobre las palabras que dio el técnico cementero Nicolás Larcamón al final del duelo de ida, cuando declaró que venían a enmudecer el Uni.

"Bueno, para mí es una tarea muy difícil (enmudecer al Volcán), y tampoco vamos a dejar que eso pase, porque todo nuestro plantel está enfocado para ganar el partido. Y sé que después de esas palabras, nuestra afición va a hacer una gran fiesta para apoyar desde el minuto uno", señaló.