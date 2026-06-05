Efraín Juárez podría dejar Pumas: incertidumbre entre jugadores

El proyecto de Pumas está en riesgo ante la inminente salida de Efraín Juárez. Aunque la partida del director técnico mexicano no se ha hecho oficial, múltiples jugadores ya están planteándose no seguir en Universidad Nacional. Desde figuras como Keylor Navas, hasta jugadores que Efra ´rescató´ como Uriel Antuna o Jordan Carrillo no continuarían sin el estratega mexicano.

RÉCORD pudo saber que uno de los jugadores que se plantean salir de Pumas ante la partida de Efraín Juárez es Jordan Carrillo. El entorno del jugador reveló a RÉCORD que una de las motivaciones para Jordan en el día a día era el mismo estratega mexicano. Desde la intensidad en los entrenamientos hasta el acercamiento que tenía con el entrenador era fundamental para Carrillo.

Ante esto, no se descarta que el extremo mexicano salga de Universidad Nacional como se había presupuestado. Cabe resaltar que el jugador está a préstamo por un año sin opción de compra. Para el próximo semestre, Santos Laguna se planteaba regresarlo a la Comarca, aunque el propio jugador no estaba tan convencido del retorno. Sin embargo, con lo sucedido con Efraín, su futuro podría estar lejos de Cantera.

Otro de los jugadores que podría salir de Universidad Nacional es su máximo referente actual, Keylor Navas. El portero costarricense llegó a Pumas en gran parte por Efraín Juárez. Incluso, desde el primer día lo nombró capitán del equipo y se ha convertido en la figura de Pumas desde su llegada y parte importante para que el equipo llegara a la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Sin embargo, desde que Antonio Sancho tomó la vicepresidencia del equipo, su visión era renovar la portería con un arquero más joven. Y aunque se renovó a Keylor por un año más, la realidad es que esto se hizo gracias a la presión de Efraín Juárez. Por lo tanto, con el estratega mexicano fuera, el arquero costarricense también podría estar con los días contados en el Pedregal.

Uno de los futbolistas que llegó a pedido de Efraín fue Uriel Antuna. El extremo mexicano arribó a Cantera después de haber estado descartado con Tigres. Su llegada se dio en gran parte a Juárez, quien habló personalmente con él y le confesó que en su esquema, Uriel iba a sacar su mejor versión futbolística. Esto convenció al jugador para decidirse por ir al conjunto universitario.

Ya en Pumas, el extremo mexicano cambió notablemente de mentalidad y aunque le costó trabajo adaptarse a la intensidad en los entrenamientos, poco a poco fue ganándose la confianza de Efraín. Incluso, el estratega mexicano estaba contento con el sacrificio de su jugador, pues más allá del ataque, Antuna mostró disposición para defender al parejo del resto del equipo.

De igual manera, otro futbolista que llegó exclusivamente por Efraín Juárez es Álvaro Angulo. El lateral colombiano fue uno de los pilares del estratega mexicano cuando ganó el doblete con Atlético Nacional. Tras esto, Efra lo llevó para que se convirtiera en su referente por la banda izquierda.

Y desde que llegó, Angulo mostró su poderío ofensivo y porque Efraín lo pidió. En su debut, Álvaro anotó gol ante Pachuca y en los 42 partidos que ha disputado con Universidad Nacional ha anotado siete tantos y tiene un registro de dos asistencias.