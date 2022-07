El Canelo revela el porqué de su odio contra Gennady Golovkin

En una entrevista para el medio americano, TMZ Sports, el boxeador mexicano, Saúl "El Canelo" Álvarez, confesó las razones de su odio por el pugilista kazajo, Gennady Golovkin.

Aunque las rivalidades entre los boxeadores es común, estas nunca salen del ring, pero en el caso del Canelo-Golovkin es diferente, esto debido a que según El Canelo, el kazajo le a faltado al respeto a su carrera profesional.

"¿Honesto? No, es un idiota, no honesto. Él pretende ser una buena persona y ser diferente, pero no lo es. Habla mucha mierda de mí. Dice que me respeta a mí y a mi carrera, pero en otras partes dice que soy una vergüenza como boxeador y para el boxeo mexicano. Frente a mí dice que me respeta, por eso odio al hijo de p*ta", declaró ante el medio de comunicación.

La "falta de respeto" de la que habla El Canelo, es debido a que en las últimas dos peleas entre los boxeadores, Gennady Golovkin, ha sido muy vocal al señalar que el mexicano a sido favorecido por los jueces, así como afirmar que El Canelo utiliza sustancias prohibidas.

En sus segunda pelea, El Canelo dio positivo a clembuterol, medicamento que agranda la masa muscular, pero la razón del positivo de su prueba fue debido a la ingesta de carne contaminada con el medicamento.