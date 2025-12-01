El penal fallado de Chicharito Hernández provoca tensión en Chivas tras eliminación

La falla desde los once pasos de Javier "Chicharito" Hernández ante Cruz Azul no solo significó la eliminación de Chivas del Apertura 2025, sino que desató un nuevo foco de tensión en la institución. En redes sociales circula un video que ha encendido el debate sobre un posible quiebre en el vestidor rojiblanco.

¿Qué ocurrió?

La grabación, difundida por el periodista Rubén Beristáin, muestra a futbolistas como la Hormiga González y Diego Campillo, entre otros, abandonando sus lugares en un palco del Estadio Olímpico Universitario tras el penal fallado por Hernández Balcázar, quien envió su disparo a las gradas. Las imágenes han sido interpretadas por muchos aficionados como un gesto de desaprobación hacia el delantero, alimentando la narrativa de un vestidor fracturado.

El momento ha generado un fuerte impacto entre los seguidores del Rebaño, quienes han dividido opiniones respecto al comportamiento de los jugadores y el ambiente interno del equipo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Sin embargo, más allá de este episodio, Chivas ha mostrado señales claras de recuperación en el Clausura 2025. Con Gabriel Milito al mando, el club experimentó una notable transformación: la irrupción goleadora de la Hormiga González, el regreso al protagonismo en la Liga MX y la clasificación directa a la Liguilla marcaron una temporada que contrasta con torneos recientes en los que ni siquiera alcanzaron el Play-In.

Aunque la eliminación ante Cruz Azul se dio por errores puntuales, el proyecto rojiblanco parece haber encontrado rumbo. Si la directiva mantiene su respaldo a Milito, el equipo podría seguir avanzando y acercarse nuevamente a la pelea por el título.