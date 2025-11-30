Tuzos Monclova Plus avanza a semifinal tras vencer 4-0 a Cefor Pachuca

El equipo de Tuzos Monclova Plus avanzó sin mayores dificultades a la ronda semifinal de la categoría Cascarón, luego de imponerse ante el Cefor Pachuca 18´ por goleada de 4-0, en la cancha del Parque 1.

Los Tucitos dieron una clara exhibición de su poder de ataque y de la solidez defensiva que los colocaron entre los mejores equipos de la fase regular, y en un sólido candidato al título en la edición 2025 de la Copa Xochipilli.

Tras dominar el cotejo desde los primeros minutos, la escuadra tuza se encontró con goles de Roberto González y Sergio Ortiz para tomar la iniciativa en el marcador.

Posteriormente, Gael Salgado apareció para ampliar la diferencia, mientras que Luis Ramos fue el encargado de sellar el 4-0 con el que los Tucitos vencieron de forma contundente al Cefor Pachuca, para quedarse con el pase a la ronda semifinal de la división Cascarón.