Volaris y Viva Aerobus cancelan vuelos: alerta de Airbus afecta operaciones

Volaris y Viva Aerobus lanzaron comunicados en sus redes sociales anunciando a sus clientes la cancelación y retraso de vuelos debido a una alerta de Airbus.

Dicho aviso de Airbus obligará a Volaris y Viva Aerobus a actualizar toda su flota, por lo que no podrán cumplir con todas las operaciones programadas con anterioridad.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el comunicado lanzado por Volaris, Airbus emitió una alerta internacional para realizar una actualización al software de los aviones A320. Todas las aerolíneas en el mundo, incluyendo Volaris, deberán de atender dicho llamamiento de Airbus para llevar a cabo la actualización señalada.

En el caso de la aerolínea mexicana, el procedimiento se realizará durante los días 29 y 30 de noviembre, lo que ocasionará retrasos y cancelaciones de los vuelos programados. "Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris efectuará la actualización en toda su flota. La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas."