Dante Garza brilla en la victoria de Cefor Pachuca sobre Santos Monclova

La escuadra de CF Apaches sacó la casta en la parte complementaria, le dio la vuelta al partido y venció a la Academia Santos Monclova por la mínima diferencia de 2-1, para convertirse en uno de los invitados a la semifinal de la categoría Cascarón.

En reñido duelo que se jugó en la cancha del Parque 1, la tribu castañense se repuso de una desventaja y terminó agenciándose el triunfo, el cual festejaron junto a la numerosa porra que los acompañó en la cancha del Parque 1. La escuadra santista se puso por delante con una anotación de Ricardo Galarza, sin embargo, los guerreros no tuvieron la capacidad para definir el partido. Por su parte, los Apaches respondieron en la parte complementaria con goles de Brandon Castañeda y Justin Carrillo para gestar la remontada y acceder a la instancia semifinal.

AVANZA PACHUCA EN BIBERÓN

En cuartos de final de la categoría Biberón, el Cefor Pachuca avanzó a la siguiente fase de la competencia tras vencer a la Academia Santos Monclova por marcador de 3 goles a 1, dentro de la categoría Biberón. Dante Garza fue el principal artífice de la victoria tuza tras firmar un doblete, el cual fue reforzado con un tanto de Israel Nuncio para darle tintes de goleada a los cartones finales, a la vez que el Santos alcanzó a rescatar la honra con un tanto de Emilio Suárez.