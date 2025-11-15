El Tri "devuelve" la burla a Argentina

La Selección Mexicana Sub-17 no solo logró una victoria deportiva al eliminar a Argentina en la fase de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025, sino que también se anotó un triunfo simbólico al "devolver" una burla previa de la Albiceleste.

Tras conseguir el dramático pase en la tanda de penales (5-4), los jóvenes futbolistas mexicanos protagonizaron una de las celebraciones más virales del torneo: cantaron a todo pulmón en el vestidor la icónica canción de la serie El Chavo del 8.

¿Cuál es el origen de la "venganza" musical?

La celebración mexicana fue una clara respuesta a un gesto que los jugadores de Argentina Sub-20 realizaron hace solo un mes, el 11 de octubre, durante el Mundial Sub-20 en Marruecos.

En aquella ocasión, la Albiceleste eliminó a México en Cuartos de Final y varios jugadores argentinos se dirigieron al autobús reproduciendo a todo volumen el intro de El Chavo del 8, un acto que fue ampliamente interpretado por la afición mexicana como una burla directa.

El festejo de la Sub-17, que fue capturado en un video difundido por la madre del delantero Lucca Vuoso, fue calificado como una "respuesta deportiva": misma canción, distinto resultado. En el clip, se escucha a los juveniles del Tri cantando al unísono:

"Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad..."

¿Cómo se desarrolló el partido contra Argentina?

El triunfo de México fue doblemente significativo en términos futbolísticos. Argentina llegaba al encuentro con paso perfecto y etiqueta de favorita, mientras que el Tri había avanzado a la fase final como el octavo mejor tercer lugar. Pese a la diferencia de expectativas, México resistió, empató 2-2 en el tiempo reglamentario y se impuso en los penales, consolidando su victoria más simbólica en el torneo.

México avanzó a los Octavos de Final, donde enfrentará a Portugal el próximo martes 18 de noviembre.