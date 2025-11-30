Emil Ramos y Sebastián Lozano destacan en victoria de Cubs sobre La Salle

Emil Ramos bateó de 3-3 con 4 carreras remolcadas y Sebastián Lozano pegó de 3-2 con 3 impulsadas para liderar juntos el ataque con el que los Cubs vencieron a La Salle por abultada diferencia de 25-1, al enfrentarse dentro de la serie 15.

Los Cubs no tardaron en mostrar su contundencia. En la primera entrada elaboraron un rally de 7 carreras, con jonrón de Alan Mata incluido, para tomar una ventaja tempranera.

Después ampliaron el dominio sobre el conjunto lasallista con un rally de 5 carreras en la segunda entrada y otro de 6 en la sexta, mientras que en el cuarto rollo, los Cubs lanzaron el ataque decisivo.

Emil Ramos conectó un triple para impulsar 2 carreras, Lionel de la Rosa disparó un doble, Alan Mata y Raúl Hartz pegaron sencillos, mientras que el relevista Edmundo Ramos concedió 5 pasaportes, lo que le valió a los Cubs para sumar otra producción de 7 carreras y sellar el triunfo.

Por su parte, La Salle evitó la blanqueada con una solitaria anotación de Ángel Ramos en la parte baja de la segunda entrada.

En el centro del diamante, Raúl Hartz lanzó 4 entradas completas para anotarse el acierto, registrando una carrera y 4 hits en contra, además de recetar 7 ponches. En tanto, la derrota fue para el abridor Carlos Castro, quien lanzó 2 episodios, contando con el apoyo de Edmundo Ramos en 2 entradas.