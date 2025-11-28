Claire Walsh, exsubdirectora del Chelsea, se declara culpable de fraude

Una empleada del Chelsea Football Club admitió haber defraudado a la institución por más de 200 mil libras, una cifra que ronda los 264 mil dólares y casi cinco millones de pesos, según el tipo de cambio. El caso fue ventilado este viernes en el Tribunal de Magistrados de Westminster y cerró, con una palabra breve, un episodio que se extendió por más de cuatro años dentro de uno de los clubes más vigilados del fútbol europeo.

Claire Walsh, de 39 años, se declaró culpable de un cargo de fraude por abuso de poder cometido entre junio de 2019 y octubre de 2023. Walsh se desempeñaba como subdirectora de tesorería y, de acuerdo con la acusación, utilizó su posición para obtener de forma deshonesta los casi cinco millones de pesos en perjuicio del club londinense, integrante de la Premier League.

Durante la audiencia, el magistrado Kieran O´Donnell explicó que el monto del fraude excede las facultades de ese tribunal, motivo por el cual el caso será turnado a un tribunal de la Corona para dictar sentencia. Walsh quedó en libertad bajo fianza incondicional y será sentenciada en el Tribunal de la Corona de Isleworth en una fecha por definir.

El secretario judicial detalló que la imputación se sostiene en que la acusada ocupaba un cargo en el que se esperaba que resguardara los intereses financieros del club, obligación que fue vulnerada de forma deliberada para beneficio personal.

El caso del Chelsea no es un episodio aislado en el deporte profesional, donde las estructuras internas también han sido puertas abiertas al abuso. En la NFL, Amit Patel, exempleado de los Jaguars, reconoció haber desviado recursos por el equivalente a 22 millones de pesos mediante cargos irregulares, uno de los fraudes internos más notorios de la liga en años recientes.

En la NBA, la confianza también se rompió puertas adentro. Marcos Tomás Pérez, de 62 años, antiguo empleado del Heat, robó cientos de camisetas utilizadas en partidos y otros objetos de memorabilia para venderlos a intermediarios en línea. Las piezas, incluidas camisetas raras, alcanzaban valores de millones de dólares en el mercado de coleccionistas.

En México, el Comité Olímpico Mexicano, fue robado con más de 900 uniformes oficiales valuados en más de medio millón de pesos. Las prendas, reportadas como sustraídas desde el ocho de agosto, estaban destinadas a competencias futuras y salieron de las propias instalaciones del organismo.