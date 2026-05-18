Emilio García gana bronce en Mr. México 2026 en Puebla

Emilio García Hernández volvió a demostrar que su disciplina y pasión por el fisicoconstructivismo no tienen límites.

El atleta monclovense se mantuvo por tercer año consecutivo dentro de la élite nacional al conquistar la medalla de bronce en el Mr. México Juvenil y Veteranos 2026, certamen celebrado el pasado fin de semana en la ciudad de Puebla, donde se dieron cita los máximos exponentes del país.

El majestuoso Centro Expositor de Puebla fue el escenario donde la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, en coordinación con el gobierno estatal, organizó uno de los eventos más importantes del calendario nacional.

Delegaciones de todos los rincones de la República Mexicana arribaron con sus mejores cartas para disputar los primeros lugares en cada categoría, elevando el nivel competitivo sobre la tarima y convirtiendo cada presentación en una verdadera batalla de definición, simetría y condición física.

Representando con orgullo a Coahuila, Emilio García Hernández encaró un nuevo reto dentro de la categoría Veteranos mayores de 60 años.

Tras semanas de intensa preparación, estricta alimentación y exigentes jornadas de entrenamiento en su gimnasio, el Sport Center, el fisicoconstructivista llegó decidido a pelear por un lugar entre los mejores del país.

Desde el registro realizado el viernes por la tarde, el experimentado atleta dejó claro que iba dispuesto a dejarlo todo sobre el escenario, esperando con paciencia el momento de subir a tarima el domingo para mostrar el resultado de meses de sacrificio.

Después de una cerrada competencia y tras el veredicto de los jueces, Emilio García Hernández logró quedarse con el tercer lugar nacional y la medalla de bronce, consolidándose nuevamente dentro del top del fisicoconstructivismo mexicano.

El resultado reafirma al coahuilense como uno de los atletas más destacados y consistentes de la especialidad en el plano nacional, dejando en claro que su trayectoria sigue escribiéndose con disciplina, carácter y un espíritu competitivo que continúa desafiando el paso de los años.