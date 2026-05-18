RB Insupla se corona campeón de Liga Municipal Fútbol tras vencer a Los Dos Amigos

RB Insupla se proclamó campeón de la categoría Intermedia de la Liga Municipal de Fútbol, luego de superar con categoría a la escuadra de Los Dos Amigos, por marcador de 5-2, en final que protagonizaron en la cancha de la Unidad Deportiva. La escuadra albinegra saltó al terreno con la mira afinada, manejó el ritmo del encuentro y terminó redondeando una temporada en la que fue el equipo más sólido y dominante de la competición.

La clave del triunfo fue Ulises Jiménez, quien salió inspirado y convertido en un auténtico depredador del área. Apenas al minuto 2, el delantero abrió el marcador con un remate letal que puso a temblar a la zaga rival, y más tarde volvió a aparecer al 25´ para aumentar la ventaja. El "9" fue una pesadilla constante para la defensa de Dos Amigos, marcando de nuevo al 81´ para liderar el ataque de Insupla con un hat-trick que lo convirtió en el MVP de la gran final.

RB Insupla prácticamente dejó sentenciado el campeonato antes del descanso. Osmar Hinojosa apareció al minuto 38 para ampliar la diferencia y apenas dos minutos después César Rodríguez clavó otro gol que silenció cualquier intento de reacción rival. En el complemento, Dos Amigos mostró orgullo y consiguió maquillar el resultado con anotaciones de José Robles al 50´ y Antony Cabrera al 52´, aunque nunca logró meterse realmente en la pelea por el título. Para colmo, terminaron jugando con diez hombres tras la expulsión de Héctor García, situación que terminó por inclinar aún más la balanza.

RB Insupla levantó el trofeo de campeón de Liga y confirmó su ascenso a la categoría Primera Fuerza, donde buscará seguir haciendo ruido después de una dominante campaña en Intermedia.