Eduardo Reyna lidera a Rec Audio en semifinal del Clausura 2025 contra Mada FC

La escuadra de Rec Audio disputará su segunda final en el Torneo Clausura 2025 del balompié fronterense, luego de imponerse en una disputadísima semifinal al superlíder Mada FC por la mínima diferencia de 3-2, para avanzar al duelo por el título de la categoría Primera "B".

Mientras Mada FC evidenció un notable bajón desde el arranque de la liguilla, sufriendo más de lo esperado para eliminar a unos Ángeles que se colaron a la fase final en el último suspiro, las Águilas mostraron un fútbol sólido, ordenado y contundente que lo llevó a la última instancia de la justa.

El duelo, disputado el domingo en la cancha del Polonia, tuvo como figura principal a Eduardo Reyna, quien dio muestra de su efectividad frente al marco al firmar dos anotaciones que inclinaron la balanza a favor de los dirigidos por René Rodríguez. La ventaja fue complementada por Salvador González, quien aportó un gol clave para asegurar el triunfo, a la vez que por el conjunto derrotado, Obed Ríos respondió con un doblete que mantuvo a Mada FC con vida hasta el silbatazo final.

El encuentro fue intenso y sumamente parejo, situación que quedó reflejada tanto en el marcador como en el terreno disciplinario. Rec Audio sufrió la expulsión de Francisco González, quien vio la tarjeta roja tras acumular dos amonestaciones, a la vez que por Mada FC, Uriel Vázquez también fue expulsado por doble amarilla, mientras que Pablo Maldonado abandonó el terreno de juego tras ser sancionado por insultar al árbitro Edgar Urbina.

Ahora, Rec Audio se prepara para encarar el compromiso más importante del torneo. Será el próximo domingo cuando se mida ante Real Lauritos en la final de la categoría Primera "B", con el objetivo de conquistar el título de liga y complementar la Copa obtenida el pasado mes de diciembre, lo que significaría un histórico doblete para el club recién ingresado al circuito fronterense.