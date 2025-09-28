Lucas Ocampos anota en triunfo de Rayados sobre Santos

En la Jornada 11 del Apertura 2025, Rayados y Santos se enfrentaron en el Estadio BBVA en un duelo cargado de emociones y con mucho protagonismo en el juego aéreo.

Desde los primeros minutos, el cuadro regiomontano buscó abrir el marcador, y al minuto 3 Lucas Ocampos probó suerte con un disparo que pasó por encima del arco defendido por Carlos Acevedo. Santos respondió rápidamente con tiros de media distancia, aunque sin dirección a portería, lo que facilitó el trabajo de Santiago Mele.

El primer aviso serio llegó al minuto 8, cuando Sergio Ramos remató de cabeza y mandó el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar.

El propio defensor español volvió a aparecer al 23 con otro cabezazo que pasó apenas por un costado. Santos también insistía y al 26 exigió a Mele, quien resolvió sin complicaciones.

Lucas Ocampos hizo la diferencia

Rayados mantuvo la presión y al minuto 29 estuvo cerca con un cabezazo de Fidel Ambriz que se fue desviado. Finalmente, la insistencia rindió frutos al 35, cuando Lucas Ocampos conectó un sólido remate de cabeza tras un centro de Gerardo Arteaga, abriendo el marcador para los locales y enviando a los equipos al descanso con ventaja regia.

En la segunda mitad, Monterrey salió con la misma intensidad. Al 52, en un contragolpe conducido por Jesús "Tecatito" Corona, Germán Berterame filtró para Arteaga, quien disparó de zurda, pero Acevedo se lució con una gran atajada. La polémica volvió al 58, cuando Sergio Ramos marcó de cabeza por segunda ocasión en el encuentro, pero el árbitro volvió a anular la anotación.

Rayados continuó buscando el segundo y al 70 estuvo muy cerca con un disparo potente de Berterame que se estrelló en el poste derecho de Acevedo. Santos, en cambio, se complicó el cierre del partido cuando en tiempo de compensación Antony Lozano fue expulsado al 94 por una dura patada en el rostro sobre Sergio Ramos, dejando a su equipo con diez hombres.