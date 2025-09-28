Triunfo abrumador de Coahuila sobre Zacatecas

En encuentro de la categoría Súper Master, la selección Coahuila "A" exhibió su poder de bateo al superar a Zacatecas "B" por pizarra de 15 carreras contra 8, ayer en el diamante del Parque Xochipilli.

Un rally de 5 carreras en la segunda entrada y otro de 4 en la tercera valieron para soportar la holgada ventaja del conjunto coahuilense, al cual le bastaron 5 innings para labrar el triunfo. Carmela Camarillo se anotó el acierto en el círculo de pitcher y Patricia Noriega pegó de 4-3 para comandar el ataque de las locales, a la vez que Claudia Lara se llevó la derrota por las zacatecanas.

SONORA VENCIÓ A COAHUILA "B"

Cecilia Barrera lanzó 4 dominantes entradas y guió al equipo de Sonora a una victoria por blanqueada de 11-0 sobre Coahuila "B", en otro encuentro de la categoría Súper Master. La derrota fue para Cristina Díaz, mientras que el ataque coahuilense apenas registró un par de hits.

SINALOA SE IMPUSO A DURANGO

Con agónica anotación de Edith Díaz en el fondo de la séptima entrada, el equipo de Sinaloa dejó tendido al equipo de Durango, al que venció por la mínima diferencia de 8-7. Reyna Ojeda lanzó toda la ruta para registrar el triunfo en su cuenta personal, mientras que Elizabeth Salinas se llevó el revés.

NL PINTÓ DE BLANCO A DURANGO

A la escuadra de Nuevo León le bastaron 3 entradas y media para sellar una victoria de 11-0 sobre Durango, en la categoría Súper Master. La blanqueada fue gestada por Perla Guerrero con una hermética labor en el centro del diamante, donde salió airosa en el duelo de pitcheo ante Iliana Delgado.