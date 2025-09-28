Real Madrid pierde invicto ante Atlético en Estadio Metropolitano

El Atlético de Madrid se quedó con el Derbi de la capital, luego de golear 5-2 al Real Madrid en el Estadio Metropolitano, que de paso le quitó el invicto al cuadro merengue. Oportunidad para el Barcelona de ser el nuevo líder de LaLiga.

El partido inició con un Atlético imponiendo su estilo, mientras que en el Real Madrid encadenaron un error tras otro.

Los colchoneros se adelantaron al minuto 14. Federico Valverde despejó, le cayó el balón a Giuliano Simeone, Vinicíus no tapó el centro y Robin Le Normand cabeceó por encima de Aurélien Tchouaméni para mandar el esférico al fondo.

Mientras peor jugaba el Real Madrid, Kylian Mbappé los salvó. En una triangulación, Arda Güler le cedió el balón al francés, quien entró al área y mandó un derechazo al fondo para que el balón fuera junto al poste izquierdo al minuto 25´.

El Real Madrid concretó un contragolpe. Jugada que comenzó Mbappé, Vinicius Jr retrasó el balón para que Arda Güler lo empujara con su pierna izquierda para hacer el 1-2 al minuto 36.

Al Atlético se le anuló un gol tras la revisión en el VAR. Clément Lenglet marcó con la mano.

En tiempo añadido, Alexander Sorloth marcó el 2-2 con un remate de cabeza desde el centro del área tras un servicio de Koke al 45+3´.

Para la segunda parte, el Atlético comenzó el partido como en el primer lapso. Se puso adelante con un penal de Julián Álvarez al 52´.

Las tarjetas amarillas salieron a relucir. Güler, Lenglet, Asencio, Carreras, fueron apercibidos.

Golazo de Julián Álvarez para el 4-2. Cobró a la perfección un tiro libre, el balón pasó la barrera y se metió al ángulo, Thibaut Courtois rozó el esférico, pero no pudo evitar el tanto al 63´.

Giuliano Simeone se salvó de ser expulsado. Reclamó airadamente al árbitro y vio el cartón preventivo.

Valverde perdió el balón en el medio campo. Álex Baena dio su primera asistencia para Antonio Griezmann hiciera el 5-2 al 90+3´.

La desesperación llegó al cuadro blanco. Mastantuono se llevó la amarilla por pelotazo a la grada.