Furiazul premia a los campeones de béisbol infantil

Como reconocimiento a la disciplina y esfuerzo de los pequeños peloteritos, la directiva de la Liga de Béisbol Furiazul premió a los campeones, subcampeones y líderes individuales de la campaña anterior.

En la categoría 5-6 años, los Piratas alzaron la corona y complementaron con el campeonato de bateo que se adjudicó Mateo Medina, quien registró un impresionante porcentaje de .934, mientras que Astros se quedó con el subcampeonato.

Acereros de Monclova se acreditó el título de la categoría 7-8 años y la corona de pitcheo, la cual consiguió Santiago Flores con una marca de 4-0; Astros, por su parte, se llevó otro subcampeonato, mientras que Paola Mata fue "champion bat" al promediar .820 con Queens. Por su parte, los Acereros de Nueva Rosita dominaron la categoría 9-10 años, en la que lograron el campeonato y la doble corona individual, con José Guerrero bateando para .620 y registrando récord de 7-0 en la lomita, mientras que Venados de Múzquiz fue subcampeón.

En 11-12 años, los Marineros se adueñaron del cetro y del campeonato de pitcheo, mismo que levantó Yosdan Guerrero con marca de 7-0, a la vez que los Venados fueron subcampeones y se llevaron el título de bateo a cargo de Elías Moncada, quien bateó para .583; en 13-14, el monarca fue Acereros de Monclova, Cardenales terminó en segundo lugar y tuvo al campeón bateador, Daniel Villastrigo, quien promedió .449, mientras que Carlos Castro de Cubs fue campeón pitcher con marca de 4-0.

Por último, en la categoría 15-16 años se hizo entrega del campeonato al equipo de Padres, el cual sumó a su vitrina el título de pitcheo para Brando Pérez, quien finalizó con extraordinario récord de 12-0; por su parte, los Blue Jays fueron subcampeones, a la vez que Miguel Martínez de Mets fue el bateador más contundente de la campaña al batear para .533.