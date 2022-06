Entronizado en el Salón de la Fama ´Ricardo Saldívar´

En verdad me siento entusiasmado con esta distinción que me hacen, dice Andrés Alonso Corona, al reportero de La Voz de Monclova.

Y agregó; te doy las gracias Ramiro, y también al señor Ricardo Saldívar y Javier Soto Zamarrón, por esta motivación tan grande que le hacen a los deportistas de Monclova y la región.

Fue la tarde-noche del sábado, cuando el trotamundos del boxeo de Coahuila y de México Andrés Alonso Corona, fue entronizado en el Salón de la Fama del deporte de nuestra región, él es reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo, acreditación que le entregaron en el 2004.

Andrés Alonso, es un referí que arriba del ring, sabe salvaguardar la integridad física de los boxeadores, tiene un amplio conocimiento del reglamento de boxeo, para aplicarlo correctamente, y claro cuenta con una buena preparación física para seguir la pelea y actuar en el momento preciso.

Su concentración, es vital, con el fin de evitar errores, arriba del ring, vamos a conocer enseguida algo de la historia, del mejor referí acreditado que tiene Monclova en el boxeo Andrés Alonso Corona.

¿POR QUÉ TE INCLINASTE EN SER REFERI, ANDRÉS?

Fue en 1979 cuando fui campeón de los Barrios, me dice Andrés Alonso, pero en 1982 comencé a sancionar peleas amateur y posteriormente profesionales; Ramiro.

Había carencia de réferi, para cubrir las funciones, solo yo y Cuco, y posteriormente decidí abrazar este difícil deporte profesional, comentó Alonso.

¿ANDRÉS, SANCIONÓ PELEA DE RELEVANCIA?

Sí Ramiro, pelea profesional entre el "Matador" Pérez y Jorge Otokami, por Campeonato Nacional Mosca, el de la "Mole" Villanueva ante el Güero Ángulo, por el Campeonato Nacional Ligero.

Pero también recordó Andrés Alonso, que sancionó pelea de exhibición de Julio César Chávez ante el Chava Cárdenas en el 2008 y otros combates de boxeadores campeones nacionales, como Marco Antonio "El Veneno´´ Rubio y Cristian Mijares, del combate de Rubén "El Cloroformo´´ Padilla por el Campeonato Nacional de Peso Medio.

¿UN RÉFERI, DEBE DE TENER UNA PREPARACIÓN ADECUADA, ANDRÉS?

Claro Ramiro; un réferi debe tener un amplio conocimiento del boxeo, además, de haber sido boxeador profesional. Ser réferi es muy complicado porque si para la pelea, le reclama de inmediato el mánager del perdedor; si no la suspende, le reclaman por no haberla detenido y de inmediato surge el comentario "pudiste evitar una desgracia y no lo hiciste", terminó diciendo, al reportero de La Voz de Monclova, Andrés Alonso Corona.