Eric Filia y Zach Phillips regresan a Acereros de Monclova

El jardinero Eric Filia y el lanzador Zach Phillips tendrán una nueva etapa con el Club Acereros de Monclova en este 2026, luego de que los Conspiradores de Querétaro cedieron de manera definitiva los derechos de ambos jugadores a la organización monclovense.

En los movimientos en listas de reserva que publicados este martes por la Liga Mexicana de Béisbol, se dio a conocer el regreso de ambos a la Furia Azul.

Filia, jugador no nacido en México, tuvo su primera etapa en Monclova en la Temporada 2023, también jugó con la Furia Azul en 2024 y el año pasado emigró a Querétaro, con los que tuvo un notable rendimiento que mantuvo en invierno en Liga Mexicana del Pacífico con Cañeros de Los Mochis, y posteriormente en la Liga Invernal Dominicana, a donde llegó como refuerzo de los Toros del Este.

Por su parte, el zurdo estadounidense Zach Phillips vistió la camisola de Acereros por primera vez en 2017. Tras 8 campañas jugando para la novena de casa, el oriundo de Sacramento, California fue enviado en 2025 a los Conspiradores de Querétaro, con los que tuvo actividad en 36 juegos.

Con estos movimientos, Acereros de Monclova continúa fortaleciendo su plantel de cara a la Temporada 2026 de LMB, apostando por la experiencia de Filia y Phillips, dos peloteros que ya saben lo que representa vestir el uniforme de la Furia Azul y que regresan con el objetivo de aportar solidez y profundidad al equipo.