Es experto Henry Martín en gigantes

CIUDAD DE MÉXICO 22-Dec-2023 .-Henry Martín ya le anotó al Barcelona, Real Madrid, Manchester City y Manchester United: esa es parte de su colección de víctimas en el América.

Especialista en anotar a clubes grandes, el delantero de las Águilas agregó a los blaugranas en su lista de víctimas, al marcar en el triunfo 3-2 en el Cotton Bowl de Dallas.

No solo son los goles, sino la muestra de que Henry trabajó más el aspecto mental que el físico, y eso es mucho decir.

Ahora, es un futbolista que se da el lujo de marcar a los clubes más grandes, de herir a equipos históricos como los dos grandes protagonistas de LaLiga, así como otros dos estelares del Big Six de la Premier League.

CLAVE ANTE PEP

El 22 de julio de 2022 aún eran constantes las críticas a Henry Martín, de una afición azulcrema descontenta con el delantero y la cual presionaba para que él se fuera a Chivas.

En ese contexto, se produjo el tanto contra el Manchester City.

Al 43', Alejandro Zendejas mandó un trazo largo al espacio, justo al movimiento de Henry, quien bajó con la diestra el balón, recortó ante la presión de Nathan Aké y definió entre las piernas del portero.

El tema es que ese mismo futbolista que celebraba la diana contra los Citizens de Pep Guardiola era el que sufría el acoso de los americanistas, quienes no creían en él.

Tan bueno fue el torneo de Henry, posterior a ese Tour Águila, que hasta le alcanzó para ir al Mundial de Qatar y no solo eso, sino ser titular.

"El trabajar lo mental para mí ha sido lo más importante, creo que no le había dado esa importancia que se debía, lo tenía a un lado.

"Trabajaba mucho lo que es lo físico, lo técnico, lo táctico, pero me parece que lo mental ha sido, de unos meses para acá, lo más importante para mí, soportar todo lo malo que se ha venido y todo lo bueno que ha pasado en estas dos o tres semanas, pero tampoco creerte que eres el mejor", expresó a CANCHA en agosto de 2022, poco después de esos episodios.

Los Citizens derrotaron 2-1 al América, pero Henry mostró sus tablas.

NO ERA CASUALIDAD

Cuatro días después de aquel gol contra los Citizens, Henry Martín tuvo una segunda prueba, contra el Real Madrid.

En el partido disputado en el Oracle Park, en California, al delantero del América le bastaron cinco minutos para mostrar el músculo, literalmente.

Henry exhibe los bíceps en cada festejo, mientras saca la lengua. Ese es su festejo característico y lo hizo posible gracias a que interceptó con la diestra el balón luego de un tiro machucado de Miguel Layún, como la pelota quedó botando, no dudó dos veces en cruzar el tiro, ante la débil marca de Antonio Rüdiger.

"Imagínate lo que he logrado en momentos malos, de meter goles importantes, de hacer cosas buenas, tal vez no las mejores, pero sí buenas para mí, los equipos, para la Selección, de poder ayudar desde donde me tocaba, ahora que me siento totalmente fuerte y listo, mentalmente hablando, ¡que venga lo que sea!", mencionó.

El Real Madrid y el América empataron 2-2.

BUEN ANTECEDENTE

El América encaró al Manchester United el 19 de julio de 2018, partido que culminó 1-1.

Henry Martín adelantó a los azulcremas al 59', con un remate de cabeza colocado, al ángulo superior derecho.

El delantero yucateco ejercía un rol secundario en el equipo, el futbolista que siempre estaba a la sombra de los extranjeros, aunque estos no hubieran mostrado nada.

De hecho, meses atrás mostró calidad como para aspirar a Selección Nacional y al Mundial de Rusia, pero Miguel Herrera lo metió en cintura al hablar fuertemente con él y dejarle en claro que no se distrajera, porque no era ni la segunda ni la tercera ni la cuarta opción en el Tricolor de Juan Carlos Osorio.

VACUNA AL BARSA

Ya le tocaba a Henry Martín anotar en un partido en el que América venciera a un rival de jerarquía, y así ocurrió el jueves en el triunfo contra Barcelona, 3-2.

El tema es que el delantero de las Águilas vive un momento contrastante al de hace año y medio.

En este lapso, Henry no solo se consolidó como titular azulcrema y se coló al Mundial, con aquel tanto contra Arabia Saudita, sino que se convirtió en capitán del equipo y hasta campeón de goleo del Clausura 2023.

Al delantero se le acusaba, aún así, de no pesar en Liguillas, pero en el Apertura recién terminado hizo cinco anotaciones en Fase Final; otro check a la lista.

Por eso ya no sorprende que pese en partidos importantes, como en el juego frente al Barcelona con el que el América cerró el más brilloso de sus semestres de años a la fecha.