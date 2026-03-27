España regresa al Estadio Cuauhtémoc tras 40 años para enfrentar a Perú

La selección de España disputará su último partido de preparación antes del Mundial en territorio mexicano. El combinado europeo se medirá ante Perú el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, un recinto con historia mundialista que volverá a recibir a La Roja cuatro décadas después de su última aparición.

El estadio poblano ya fue escenario de un encuentro del conjunto español durante la Copa del Mundo de 1986, cuando disputó ahí los cuartos de final. Ahora, el equipo regresará como parte de su puesta a punto final antes de su debut mundialista, programado una semana después frente a Cabo Verde.

El Estadio Cuauhtémoc recibe a La Roja tras 40 años de su última aparición.

El duelo ante Perú genera expectativa, especialmente por el momento que vive el equipo dirigido por Luis de la Fuente y el protagonismo de Lamine Yamal, actual referente del Barcelona. Además, España llega con credenciales importantes, al ser campeona vigente de la Eurocopa y ganadora del Mundial de 2010.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, destaca en el equipo español.

Entre los partidos confirmados rumbo al torneo, destaca también el enfrentamiento ante Uruguay en la fase de grupos, considerado uno de los más atractivos hasta ahora. Dicho encuentro se llevará a cabo el 26 de junio en Guadalajara.

La organización del amistoso en Puebla será presentada próximamente por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, bajo el nombre "Puebla, tierra de campeones". Aunque la ciudad no será sede oficial del Mundial, su estadio ha sido parte de ediciones anteriores como las de 1970 y 1986.

El partido se enmarca en la preparación de España para el Mundial 2026.

Uno de los aspectos a cuidar será el estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc, que recientemente ha tenido desgaste debido a la actividad de los clubes Puebla y Cruz Azul. No obstante, se espera que el receso de la liga mexicana a finales de mayo permita mejorar sus condiciones.

Este partido forma parte de los pocos amistosos internacionales programados en México antes del Mundial. Otro encuentro destacado será el de la selección mexicana frente a Portugal, que marcará la reapertura del Estadio Azteca. Por su parte, Uruguay establecerá su base en Cancún, mientras que Colombia lo hará en Guadalajara.