Raphinha en pausa: lesión lo obliga a dejar la concentración de Brasil

El futbolista brasileño Raphinha no podrá continuar con la selección de Brasil luego de sufrir una lesión durante el encuentro ante Francia. El club Barcelona informó que el jugador presenta una molestia en el muslo derecho, lo que lo obliga a abandonar la concentración del combinado nacional y regresar a España para comenzar su proceso de recuperación.

Lesión de Raphinha

De acuerdo con el parte médico, el atacante padece una lesión en el bíceps femoral, catalogada como de Grado II. Esto implica que estará alejado de la actividad futbolística por aproximadamente cinco semanas. Aunque inicialmente fue evaluado por el equipo médico de Brasil, se determinó que continúe su tratamiento en Barcelona.

El club confirmó que las pruebas se realizaron tras las molestias que el jugador manifestó durante el partido entre Brasil y Francia. Ante esta situación, tanto la selección como el equipo español optaron por no arriesgar su estado físico, especialmente considerando la cercanía del Mundial 2026.

Impacto en la selección brasileña

Como consecuencia de esta baja, Raphinha no estará disponible para el partido amistoso que Brasil disputará contra Croacia el martes 31 de marzo. Pese al contratiempo, el pronóstico es favorable y se espera que el jugador pueda volver a las canchas en poco más de un mes.

Esta situación se suma a otras preocupaciones en el equipo brasileño, que recientemente también perdió a Rodrygo por una lesión grave. En la antesala del Mundial, el cuidado físico de los jugadores se vuelve fundamental para evitar ausencias importantes en la competición.