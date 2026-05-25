Eugenio Derbez celebra el décimo campeonato de Cruz Azul en la final

CIUDAD DE MÉXICO — El actor y productor mexicano Eugenio Derbez celebró de manera pública la obtención del décimo campeonato de liga del Cruz Azul, tras la victoria del conjunto celeste frente a los Pumas de la UNAM en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, reviviendo con humor la identidad de su emblemático personaje de televisión "Ludovico P. Luche".

A través de un video difundido en sus redes sociales, el comediante documentó el ambiente de tensión vivido en su hogar previo al encuentro decisivo debido a la rivalidad deportiva con su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, quien apoyaba al equipo contrario. "Hoy la familia está dividida", expresó el actor horas antes del inicio del cotejo en Ciudad Universitaria, bromeando sobre los rumores de separación en su matrimonio a causa de los noventa minutos de juego.

La celebración de Derbez

Tras concretarse el silbatazo final que consumó el título de Cruz Azul en tiempo agregado, Derbez compartió su euforia en una grabación donde exclamó: "Ganó papá, ganó Ludovico P. Luche, ganó el Cruz Azul. Arriba La Máquina". Durante la filmación del festejo intervino Aitana Derbez, hija menor de la pareja, quien cuestionó el origen de las celebraciones tras escuchar las exclamaciones de su padre dentro de la residencia.

Reacciones en redes sociales

La reacción del actor generó de inmediato una ola de interacciones y memes en las plataformas digitales, donde usuarios asociaron de forma unánime el campeonato de la escuadra dirigida por Joel Huiqui con el fanatismo ficticio que caracterizaba al personaje principal de la serie televisiva "La Familia P. Luche".

En la sección de comentarios de la publicación oficial del histrión mexicano, diversas figuras del medio del espectáculo y la televisión, tales como Yordi Rosado, Kristal Silva, Larry Hernández y 'El Diablito', se sumaron a las felicitaciones por el logro del cuadro cementero, consolidando el impacto del club fuera de los terrenos estrictamente deportivos.